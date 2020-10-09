吉爾吉斯總統接受總理辭職　熱恩別科夫稱準備下台

中亞國家吉爾吉斯總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）辦公室10月9日公布，總統已簽署命令，在10月9日解除總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）及其內閣職務。熱恩別科夫同日較早時已宣布準備辭職。

熱恩別科夫稱待到新的選舉日期確定，以及國會與總統辦公室通過政府改革，他就可以辭去總統職位。7日該國有大批民眾上街要求彈劾他。

示威爆發後，數天之間導致1人死亡，以及700名示威者受傷。

圖為俄羅斯總統普京（左）與吉爾吉斯總統熱恩別科夫（右）9月28日在俄羅斯索契會面。熱恩別科夫立場親俄。（AP）

數千示威者6日凌晨衝進政府與安全總部並釋放入獄服刑的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）。