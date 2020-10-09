吉爾吉斯總統接受總理辭職　熱恩別科夫稱準備下台

撰文：許懿安
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中亞國家吉爾吉斯總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）辦公室10月9日公布，總統已簽署命令，在10月9日解除總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）及其內閣職務。熱恩別科夫同日較早時已宣布準備辭職。
熱恩別科夫稱待到新的選舉日期確定，以及國會與總統辦公室通過政府改革，他就可以辭去總統職位。7日該國有大批民眾上街要求彈劾他。
與熱恩別科夫關係密切的政黨團結黨（Brimdik Party）10月4日在國會選舉大勝，觸發有關買票和舞弊的指控，以及10月5日首都比什凱克（Bishkek）爆發大規模的反政府示威。中央選舉委員會6日宣布選舉結果無效。
示威爆發後，數天之間導致1人死亡，以及700名示威者受傷。
圖為俄羅斯總統普京（左）與吉爾吉斯總統熱恩別科夫（右）9月28日在俄羅斯索契會面。熱恩別科夫立場親俄。（AP）
數千示威者6日凌晨衝進政府與安全總部並釋放入獄服刑的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）。
博羅諾夫6日提出辭職。他也是團結黨提名的候選人之一。
吉爾吉斯的反對派6日宣稱已在掌握國家大權，成立了協調委員會，正討論成立臨時政府。暫時未知阿坦巴耶夫會否在臨時政府扮演角色。當時熱恩別科夫暗示願意交出權力。