【美國示威】亞特蘭大黑人遭警擊斃　民眾示威縱火　開槍警遭革職

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員暴力執法後死亡，觸發當地持續超過半個月的反種族主義示威。亞特蘭大（Atlanta）6月12日再發生非裔男子遭白人警員擊斃事件，引發民眾上街抗議及縱火。當地警察首長已經請辭，開槍警員亦被革職。

美國示威：亞特蘭大6月12日再發生非裔男子遭白人警員擊斃事件，引發民眾上街抗議及縱火。圖為示威者拉起人鏈堵路。（AP）

亞特蘭大事件觸發大批民眾13日上街示威，大批示威者在涉事快餐店外集結，堵塞附近一條公路，並縱火焚燒快餐店。該店起火超過45分鐘，消防人員到場後始撲熄大火。

事件源於當地12日晚，27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）被投訴把汽車駛至Wendy's快餐店購買車道輪候期間睡着。警方接報到場後對他進行酒精測試，但他未能通過測試並且拒捕。

現場片段顯示，布魯克斯與警方糾纏後拔足跑離現場，手中疑似奪得其中一名警員的電槍。快餐店閉路電視顯示，在警員追捕期間，布魯克斯疑似轉身將電槍瞄準警員，警員隨即開槍。

布魯克斯送院後最終不治。死者家屬律師表示，警方當時無權使用致命武力，又指：「除非對方向你（警員）開槍，否則你不能開槍。」

亞特蘭大市警察局長希爾茲（Erika Shields）及後請辭，開槍的警員被革職，另一名警員就被調職，惟當局尚未公布兩名白人警員的姓名。