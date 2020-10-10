特朗普稱沒有實驗藥物或未能康復　推動盡快批准使用

上周確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的美國總統特朗普（Donald Trump）10月9日接受電台訪問，表示如果沒有實驗藥物，病情可能很嚴重，或許不會康復過來。美聯社指，特朗普親述的病情遠較醫生所說的嚴重。

特朗普接受林博（Rush Limbaugh）的電台節目訪問，講述病情。他說：「我今日問醫生，我說：『我那時情況有多壞？』他們說：『情況本來有機會很差。你原本將要進入很差的階段。』」他補充：「這看似將會是一件大事，你知道那代表什麼，對吧？這代表很差，因為我失去了五人。」他指的是身邊有認識的人因為染疫病逝。

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特朗普表示，感染新冠肺炎後，他身體不是處於最佳狀態。他指，如果不是以實驗藥物治療，有可能不會康復過來。他盛讚再生元製藥公司（Regeneron Pharmaceuticals Inc.）的實驗抗體藥物，「主要就是這種藥」，「它消滅了病毒」。

特朗普指出，如果再生元和禮來公司（Eli Lilly）的抗體藥物於臨床實驗取得成功，藥物將會是新冠肺炎的「解藥」（cure），形容藥物將扭轉局面。他說：「這是解藥，今天我（可以在這裏）向你說話也是多得它」，「因為我認為自己本來可能是一位情況很差的受害者」。他表示，將讓再生元和禮來的藥物盡快獲得使用許可。