特朗普確診出院後首度出席公開場合　再提中國病毒

美國總統特朗普（Donald Trump）10月10日在白宮出席公開活動，是他從感染新型冠狀病毒（COVID-19）並住院多日後，首度現身公眾場合，但白宮官員至今仍沒有確定特朗普是否不會傳播病毒。

特朗普走到白宮陽台，並隨即除下口罩，向支持者揮手。他在一個以「為法律與秩序的和平示威」為題的活動上，向數百名黑人及拉丁裔美國人發表演說，稱自己現時感覺良好，並感謝大家的慰問，又指新疫苗會即將面世，強調美國可以戰勝「中國病毒」。

特朗普確診出院後，10月10日首度現身公開活動，並除下口罩。（Reuters）

特朗普之後將矛頭指向民主黨，批評對方在過去百年曾經管治美國每個角落，但其政策卻帶來災難和貧困。他表示自己最近宣布為黑人及拉丁裔人士帶來更多機會、公平、繁榮和安全，改善他們的生活，並呼籲民眾在11月3日的大選投票，形容這是美國史上最重要的選舉。

而在白宮南草坪出席活動的民眾都戴上紅帽及穿上藍色上衣，雖然有不少人根據抗疫指引戴上口罩，惟他們都沒有遵守社交距離，令會場顯得人山人海。

特朗普在10月初確診，留院三晚後，5日返回白宮。外界至今都關注他的健康狀況，但白宮至今都拒絕交代特朗普最近一次檢驗病毒呈陰性的日期，只稱對方會繼續接受檢驗，並強調如果他可能傳播病毒，就不會出席公眾活動。

特朗普會在12日正式恢復競選活動，包括從當日起接連三天到佛羅里達、賓夕法尼亞及艾奧瓦州出席造勢集會。