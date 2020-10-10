美國大選2020｜特朗普疑欲力證康復神速　稱已停藥8小時

撰文：洪怡霖
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美國大選2020在11月3日舉行，候選人日程繁忙，總統特朗普（Donald Trump）卻在10月2日宣布患上新型冠狀病毒肺炎，又在5日出院。他似乎有意藉近日舉動發放訊息，展示自己康復迅速，有能力率領美國。他19日稱停服新冠肺炎藥物已有8小時。
特朗普9日晚接受國霍士新聞（Fox News）採訪時稱：「我現時沒在用藥（治療新冠肺炎COVID-19的藥物）。我沒有服用任何藥物，你知道，大概已有8個小時」。
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特朗普確診以來使用不同的藥物或療法，包括類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）和抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），還有美國藥廠再生元製藥（Regeneron）的REGN-COV2，即「抗體雞尾酒療法」（antibody cocktail）。
這位美國總統10月2日宣布自己和夫人梅拉尼婭確診，同日傍晚入院，他在5日出院前這段期間，曾發放影片講述自己健康狀況，甚至乘車到醫院外向支持者揮手。他出院後接受電台訪問時又稱，自己幾乎用藥後很快好轉、幾乎是立即康復。從這些行為看來，特朗普或是對外證明自己康復進度快。