美國大選2020｜特朗普疑欲力證康復神速　稱已停藥8小時

美國大選2020在11月3日舉行，候選人日程繁忙，總統特朗普（Donald Trump）卻在10月2日宣布患上新型冠狀病毒肺炎，又在5日出院。他似乎有意藉近日舉動發放訊息，展示自己康復迅速，有能力率領美國。他19日稱停服新冠肺炎藥物已有8小時。

特朗普9日晚接受國霍士新聞（Fox News）採訪時稱：「我現時沒在用藥（治療新冠肺炎COVID-19的藥物）。我沒有服用任何藥物，你知道，大概已有8個小時」。

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這位美國總統10月2日宣布自己和夫人梅拉尼婭確診，同日傍晚入院，他在5日出院前這段期間，曾發放影片講述自己健康狀況，甚至乘車到醫院外向支持者揮手。他出院後接受電台訪問時又稱，自己幾乎用藥後很快好轉、幾乎是立即康復。從這些行為看來，特朗普或是對外證明自己康復進度快。