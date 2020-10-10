BBC直播台灣雙十節擺烏龍　地點變平壤標題稱「朝鮮建黨75周年」

台灣今日（10日）上午舉行「雙十」慶典，相關活動吸引外媒關注。英國廣播公司（BBC）直播「雙十」典禮時，將標題誤植為「朝鮮建黨75周年大典」，直播地點也顯示平壤。 據台媒報道，BBC稍早已更新相關畫面並對此作出道歉聲明。

BBC WORLD NEWS reported "the celebration of the 75th anniversary of WPK (Worker's Party of north Korea)" using a video of Republic of China (Taiwan) 109th Double Tenth National Day celebrations.



They apologized their terrible confusion of North Korea and Taiwan 30 minutes later. pic.twitter.com/mvOCXvN0E8 — 須藤玲司 (@LazyWorkz) October 10, 2020

日本網民須藤玲司稍早前在Twitter上發文表示，「BBC說這是『朝鮮舉辦建國75周年大典』，並同步於平壤進行直播，但這個畫面錯了吧？」貼文並附上4張照片，其翻攝的畫面中可以看到，BBC在國防部三軍聯合樂儀隊進行表演時，於畫面左上角的直播地點寫上「平壤」。該網民透露，BBC直到30分鐘後才發現混淆了朝鮮和台灣，隨即更正並道歉。

報道稱，根據另一名網民拍攝的影片中更可以聽到，BBC主播介紹慶典上三軍聯合樂儀隊的表演時，直稱「這是在平壤」，並一直談及與朝鮮領袖金正恩有關的話題。但直播畫面中就不斷出現青天白日滿地紅的旗幟。

據悉，10月10日也是朝鮮勞動黨的75周年建黨紀念日，外界預期朝鮮會在首都平壤舉行大型閱兵儀式。韓國媒體引述消息人士報道，閱兵似乎沒有在上午舉行，或在下午或傍晚舉行。

（聯合新聞網／ETtoday新聞雲）