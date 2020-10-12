美國大選2020｜特朗普暗示與美軍陣亡家屬會面時感染新冠肺炎捱批

美國總統特朗普（Donald Trump）10月8日暗示稱，他可能是9月27日與美軍陣亡家屬會面時感染了新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。

圖為10月10日，特朗普出院後首次在白宮出席公共活動。特朗普發表講話稱，自己「感覺很好」。（AP）

美國《國會山報》10月11日報道，美國總統特朗普10月8日暗示稱，他可能是9月27日與美軍陣亡家屬會面時感染了新冠病毒。特朗普此番言論惹來不少民主黨人和退伍軍人批評。

特朗普推測自己可能是在為陣亡美軍家屬舉辦的「金星家庭」（Gold Star families）活動中感染上新冠病毒。但是，特朗普並未給出流行病學的調查證據，只是稱，自己與軍人家屬靠得很近。

特朗普8日在接受霍士商業頻道（Fox Business）採訪時表示，那些美軍家屬堅持要擁抱他或感謝他，「我想我有可能會被感染......我會見了『金星家庭』。我不想取消這個活動。他們都來了，他們都在談論他們的兒子、女兒和父親的故事」。

特朗普說：「他們有時會貼近我的臉，距離不到1英寸。他們想擁抱我，想親吻我。他們的確這麼做了。坦白地說，我並沒有讓他們後退。我不會這麼做的。但是我確實說過，這顯然很危險。」

報道指出，特朗普似乎是在暗指9月27日在白宮為「金星家庭」舉辦的活動。當時在場的一人此後被檢測出對病毒呈陽性，他就是美國海岸警衛隊（Coast Guard）副司令、海軍上將查爾斯•雷（Charles Ray）。

截至10月9日，沒有一個「金星家庭」的新冠檢測被測出陽性。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）就特朗普上述言論回應時指，「你能相信他說這樣的話嗎？」

民主黨籍的參議員里德（Jack Reed）則稱，特朗普更應對自己的活動、與誰見面、何時見面等資訊保持透明度，並發布包括時間表在內的詳細醫療訊息，以及追踪接觸者以幫助阻止病毒擴散。