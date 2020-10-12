諾貝爾經濟學獎表彰師徒檔　頒獎晚宴曾助其中一人邂逅未來老婆

2020年諾貝爾經濟學獎10月12日由美國經濟家米爾格龍（Paul R. Milgrom）與威爾遜（Robert B. Wilson）共同獲得，兩人都在美國史丹福大學任教，既是師生也是街坊。諾貝爾獎更是米爾格龍的「紅娘」，助他邂逅終身伴侶。

威爾遜1931年生於美國內布拉斯加州日尼瓦（Geneva），是史丹福大學管理學傑出講座教授（Adams Distinguished Professor of Management, Emeritus），以其在管理學及商業經濟方面的貢獻廣為學界所知。

他的博士論文介紹序列二次規劃（sequential quadratic programming）。他與史丹福大學商學院的其他數學經濟學家，利用非合作博弈（Non-cooperative Game）理論重新制定產業組織經濟學和組織理論。他對非線性定價的研究對大型企業的政策構成影響，特別是在能源行業，尤其是電力行業。

威爾遜以市場設計、定價、談判以及有關產業組織和訊息經濟學的相關的研究和教學而著稱。 他是博弈論及其應用方面的專家。 他一直是石油，通訊和電力行業的拍賣設計和競爭性投標策略以及創新定價方案設計的主要貢獻者。 他在電力優先服務定價的成果，已應用在公用事業行業中。

圖為10月12日，諾貝爾經濟學獎正式公布。米爾格龍（左）與威爾遜（右）共同獲獎。（AP）

亦師亦友亦街坊

威爾遜不僅是米爾格龍的博士論文指導教授，兩人是朋友、在學術研究上合作夥伴，而且兩人住所僅一街之隔。當威爾遜知道兩人得獎後，便走過去街道對面，敲門通知米爾格龍這個喜訊。

米爾格龍跟他的老師一樣，也在史丹福大學任教。他是人文科學教授，也是博奕論專家，尤其是拍賣理論以及定價策略。他還與其他學者一起提出無交易定理。

↓威爾遜深夜去米爾格龍家門敲門報喜的一刻，被閉路攝錄鏡頭拍下來：

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ — Stanford University (@Stanford) October 12, 2020

諾獎晚宴助牽紅線

米爾格龍1948年生於美國密歇根州底特律。曾有一段婚姻的他，與前妻育有兩名子女。

他1996年12月10日在瑞典認識現任妻子埃娃（Eva Meyersson）。當時兩人參加諾貝爾獎的晚宴，她剛巧坐在他身旁，兩因而相識。

埃娃是美籍瑞典裔社會學家，也在史丹福大學任教，以及擔任高級研究學者。她曾在經濟學以及社會學期刊發表文章。她在該校任教的課程包括「公司治理體系的國際比較」，以及中國、瑞典及美國等地的「全球組織，變革矩陣」等。

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