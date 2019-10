【諾貝爾經濟學獎】「夫妻檔」獲獎　由師生戀到拍檔研究滅貧

諾貝爾委員會10月14日公布諾貝爾經濟學獎,由三名研究全球貧窮的學者共同奪得。當中最引人注目的是與丈夫班納吉(Abhijit Banerjee)一同折桂的法國學者迪弗洛(Esther Duflo)。迪弗洛不但是50年來第二位獲得諾貝爾經濟學獎的女性,更是這個獎項的最年輕得主。

圖為班納吉與迪弗洛合照。(Twitter)

獎項自1969年首次頒獎以來,獲獎人士的平均年齡為67歲,只得一名女性。迪弗洛以46歲之齡得獎,可以說是超常態。她更與班納吉成為諾貝爾獎史上,第六對共同獲獎的已婚夫婦。

學術上他們被受認同,惟二人的私人感情卻曾被世人唾棄,背上師生戀、第三者及拋妻棄子之名。

迪弗洛成50年來第二位獲諾貝爾經濟學獎的女性,更是這個獎項的最年輕得主。(Nobel Prize Twitter)

麻省理工的師生戀

迪弗洛1972年生於法國巴黎,畢業於當地名校巴黎高等師範大學(École normale supérieure)。

她在1994年遇上麻省理工學院(MIT)印度裔教授班納吉,參加他的發展經濟學課程。

現年58歲的班納吉生於印度加爾各答(Kolkata),專注研究宏觀經濟學及發展經濟學,特別是貧困研究和收入分配。

迪弗洛的研究主要集中在印度,她1997年在班納吉陪同下首次訪問印度,並在後者指導下於1999年完成博士論文畢業。

現年58歲的班納吉生於印度加爾各答,專注研究宏觀經濟學及發展經濟學。(Twitter)

拍住上研究滅貧

迪弗洛與班納吉及後成為拍檔,二人2003年共同創立「貧窮行動實驗室」(Abdul Latif Jameel)。迪弗洛在2010年更獲得克拉克獎(John Bates Clark Medal),其成就獲得表揚。

他們2012年共同撰寫《Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty》(暫譯:貧窮經濟學:徹底重新思考對抗全球貧窮的方法)一書,並大獲好評,奠定二人在經濟學的地位。

迪弗洛與班納吉的共同著作《Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty》(Amazon)

第三者與拋妻棄子之名

這兩名經濟學家的感情生活卻一直為人詬病,事關班納吉與洛迪弗相戀時已有家室。

洛迪弗被指在2012年左右搭上已為人夫的班納吉,當時班納吉與印度裔教授講師圖利(Arundhati Tuli Banerjee)是夫婦,二人育有一名11歲兒子。

班納吉最後與妻子離婚,洛迪弗「坐正」後二人同居,並在2012年誕下孩子。他們在2015年正式結為夫妻。不幸的是,班納吉與圖利所生的兒子,在翌年去世。

坊間當時對二人的私生活有不少評價:有人斥他們有道德問題;亦有人認為,外界應給予他們私人空間,並將注意力放在他們的學術成就。

二人由師生變成拍檔,一同努力埋首研究;由「已婚人夫」與「第三者」到結為夫婦,建立自己家庭,所經歷的風風雨雨可能不為人所認同,但一路走來,或許更見這兩個諾貝爾獎的可貴。