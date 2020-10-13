【新冠肺炎】強生暫停疫苗臨床實驗　有參加者出現未能解釋疾病

強生（Johnson & Johnson）10月12日宣布暫停進行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗臨床實驗，指有參加者出現未能解釋的疾病。公司發表聲明表示，獨立數據和安全監督委員會以及公司的臨床和安全醫生正在檢視參加者的病情。

美國斯塔特網站（STAT）引述一份發送給外部研究員的文件報道，目前已經達到「暫停規定」的門檻，患者登記參加研究的網上系統已經關閉，獨立數據和安全監督委員會將召開會議。

公司其後發布聲明確認消息，指暫停臨床實驗是因為有參加者出現未能解釋的疾病，不過拒絕透露詳情。聲明指，必須尊重患者私隱，公司目前正在了解情況。公司強調，不良事件包括疾病、意外和其他負面醫療狀況是臨床實驗預期的一部份，並提到今次是暫停實驗，而不是監管機構強制叫停研究。

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斯塔特網站引述研究的知情人士指，鑑於強生的實驗規模，對需要暫停實驗不感到意外，即使解決了今次的問題，也有機會再次暫停實驗。他說，「如果我們做實驗牽涉6萬人，相等於是一個小村落的人數」，「小村落有很多醫療事件可能發生」。

強生9月23日開始招攬志願者參加第三期臨床實驗。研究員計劃於美國和其他國家招募6萬名參加者。