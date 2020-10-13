中國傳停止進口澳洲煤炭　澳方要求北京澄清及履行自貿協定

澳洲傳媒10月12日引述消息人士披露，中國已實施對澳洲煤炭的進口禁令，發電站和鋼廠已被口頭吿知立即停止使用澳洲的煤炭。澳政府高官10月13日稱，正尋求北京對該消息進行澄清。

據彭博社10月12日報道，針對有報道稱，在中澳外交關係緊張加劇之際，中國已暫停購買澳洲煤炭。澳洲政府正尋求北京方面對此做出澄清。

12日稍早前，澳洲《悉尼先驅晨報》報道，有消息稱中國的國有能源企業和鋼鐵廠已經得到官方的口頭通知，讓他們停止從澳洲進口煤炭。

彭博社也援引知情人士12日披露的消息稱，中國的發電站和鋼廠已被口頭吿知立即停止使用澳洲的煤炭。其中一位知情人士說，中國的港口還被吿知不要卸載澳洲的煤炭。

目前中國政府尚未對上述消息做出回應。

彭博社稱，目前尚不清楚最新的進口禁令何時會結束，也不清楚該禁令會對中澳兩國已經簽訂的長期合同產生何種影響。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）當地時間13日對天空新聞台（Sky News）表示：「我們正就這一猜測與中國當局接洽。我們非常認真地對待這些報道，肯定會試圖尋求得到中國當局的保證，即他們將遵守中澳自由貿易協定（China-Australia Free Trade Agreement）的條款，以及他們在世界貿易組織（WTO）中的義務。」

彭博社指出，這一禁令將標誌着中澳關係緊張局勢的升級，這種緊張局勢已經影響到澳洲這個中國最大的大宗商品供應國的農產品出口。

北京一直對堪培拉一系列外交舉措表示反對，認為這些舉措是在中美貿易與安全爭端中支持美國。