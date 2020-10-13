美媒：中國螞蟻集團在美國幾乎無業務　華府制裁或白費心機

美媒稱，美國制裁中國的螞蟻集團只是空洞的威脅，因為與其他被美國盯上的中國科技企業相比，螞蟻集團有一個明顯的不同點。

針對美國政府正在醖釀制裁中國的螞蟻集團和騰訊公司的數碼支付平台，美國有線新聞網絡（CNN）10月12日發表分析文章稱，這只不過是一種空洞的威脅。

文章稱，美國政府似乎無法切實傷害螞蟻集團這家數碼金融公司。與其他被華盛頓盯上的中國科技公司不同，螞蟻金融服務在美國幾乎沒有業務。

CNN在文中評論稱，微信已經在美國面臨審查，但美國政府對螞蟻金融服務及其支付應用支付寶的制裁將是美中科技戰爭的升級。支付寶和微信支付是中國億萬商家和消費者的日常生活必需品。

此前，彭博社10月8日報道，特朗普（Donald Trump）政府正考慮對螞蟻金融服務與騰訊的微信支付實施限制。知情人士稱，美國政府擔心這兩家中國企業的數碼支付平台會威脅美國國家安全。

彭博社的報道暗示，美國官員可能將起草行政命令，阻止螞蟻金服的在線支付應用支付寶在美國運營，類似於針對中國短片應用程式抖音海外版TikTok和微信所採取的行動。

但是CNN在文中指出，與TikTok不同的是，螞蟻金服和支付寶不會失去數百萬的美國用戶。

上海紐約大學兼職講師約翰遜（Cameron Johnson）指出，螞蟻集團在美國的存在「充其量是微不足道的」。

他補充說，華盛頓可以使用的理由，即保護美國人的數據「是無效的，因為基本上他們在美國沒有存在」。

螞蟻集團在聲明中稱，「螞蟻集團的業務主要在中國，我們對我們在中國市場的增長前景感到振奮」。

根據螞蟻集團的招股說明書，該公司來自中國境外的總收入不到5%。一位知情人士表示，美國「只佔其中很小的一部分」。

美國如對支付寶實施禁令反而會傷害到在中國依賴該應用的美國公司。約翰遜說，如果美國公司被禁止在中國使用佔主導地位的數碼支付平台，那「將徹底摧毀美國在中國的業務」。