美媒：政府擬強制Google分拆Chrome業務　防止壟斷廣告市場

美國媒體10月10日報道，美國監管機構正考慮強制要求Google分拆其網頁瀏覽器Chrome的業務，以防止其透過Google其他關連業務，過分掌控數碼廣告市場。

Google的Android系統佔世界手機市場一大部分，以致Google掌握包括PC及手機的龐大市場佔有率。圖為Android手機Google軟件的示意圖。（Getty）

美國新聞網站Politico 10日報道，政府正與廣告相關部門及專家磋商，試圖找出方法削弱Google在數碼廣告業的影響力。美國司法部已準備在未來數周，向Google提出反壟斷訴訟。

Google是目前全球最大的科技企業之一，Google旗下有龐大的廣告部門，配合其廣泛使用的網頁瀏覽器及搜索引擎，控制大部分用戶上網及接收廣告。根據網站流量分析工具StatCounter統計，截至2020年9月，Chrome佔有全球電腦瀏覽器市場近69.7%的份額，在流動市場上佔約64.7%。

禁止第三方Cookies使用

報道指，有關Google的壟斷爭論，在1月變得愈來愈激烈起來。Google當時宣布有意在未來完全限制第三方Cookies的使用，以防止第三方公司獲取用戶瀏覽資訊，增加隱私及安全。

儘管其他瀏覽器如Apple的Safari同樣限制第三方Cookies使用，但因Google佔有市場份額太大，加上Chrome早已阻擋第三方廣告，外界憂慮在未來失去第三方Cookies下，會讓Google更容易只賣對其有益的廣告，進一步操控數碼廣告市場。