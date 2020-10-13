歐盟再列科企壟斷黑名單　Google和Facebook上榜　料面臨嚴格管制

歐盟正準備將Google、蘋果等20多家大型網絡公司列入控管名單，未來會要求這些公司遵守比小型企業更嚴格的法規，以制衡這些網絡巨頭在市場的影響力。

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根據《金融時報》報道，歐盟執委會（European Commission）正準備將20多家大型網絡公司列入控管名單，未來會要求這些公司遵守比小型企業更嚴格的法規，以制衡這些網絡巨頭在市場的影響力，據悉包括Google、Facebook、蘋果等多家美國科技公司都在這份「黑名單」上，因此市場認為這份名單可能將加劇美國和歐盟間貿易的緊張局勢。

這份嚴加控管的「黑名單」，主要是針對某項業務或服務有壟斷市場疑慮的科技公司，目前歐盟執委會仍正在研擬名單。歐盟執委會希望透過對大型網絡公司更嚴格的管制，讓市場發展更為平衡，被列入名單的公司，都將必須與競爭對手共享數據，包括市佔率、用戶數，並且在收集用戶、營運訊息的流程也要更加透明。

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歐盟近年持續積極擴大對大型企業的控管，希望透過更嚴格的法規迫使這些大型科技公司改變其商業策略，降低他們挾持豐厚資源壟斷市場的機會，以嚴格的法規取代過去以懲罰為主的作法，減少以曠日費時的訴訟、舉證等法律流程，或是施以罰款卻被科技公司轉嫁給用戶等，懲罰大型科技公司的作法，提前防止壟斷行為的發生。

儘管在歐盟眼裏這些大型科技公司是阻礙產業平衡發展的障礙，但這些科技巨頭卻認為，歐盟嚴格的監管制度阻礙了他們在歐洲的發展，對促進公平競爭完全無濟於事，大型科技企業多半認為，他們的服務和工具不僅可為全球用戶帶來便利，同時大型平台才有能力協助歐洲的小型企業蓬勃發展。

資料來源：Financial Times、CNBC

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