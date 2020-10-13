歐盟再列科企壟斷黑名單　Google和Facebook上榜　料面臨嚴格管制

即時國際
撰文：
最後更新日期：
歐盟正準備將Google、蘋果等20多家大型網絡公司列入控管名單，未來會要求這些公司遵守比小型企業更嚴格的法規，以制衡這些網絡巨頭在市場的影響力。
【相關圖輯】Facebook遭逾90間廣告商杯葛股價急挫　朱克伯格身家蒸發540億（按圖了解哪些企業加入抵制行動）
+2
+2
+2
根據《金融時報》報道，歐盟執委會（European Commission）正準備將20多家大型網絡公司列入控管名單，未來會要求這些公司遵守比小型企業更嚴格的法規，以制衡這些網絡巨頭在市場的影響力，據悉包括Google、Facebook、蘋果等多家美國科技公司都在這份「黑名單」上，因此市場認為這份名單可能將加劇美國和歐盟間貿易的緊張局勢。
這份嚴加控管的「黑名單」，主要是針對某項業務或服務有壟斷市場疑慮的科技公司，目前歐盟執委會仍正在研擬名單。歐盟執委會希望透過對大型網絡公司更嚴格的管制，讓市場發展更為平衡，被列入名單的公司，都將必須與競爭對手共享數據，包括市佔率、用戶數，並且在收集用戶、營運訊息的流程也要更加透明。
【相關圖輯】福布斯｜疫症期間富豪身家有增無減　哪些時尚巨頭榜上有名？
+37
+37
+37
歐盟近年持續積極擴大對大型企業的控管，希望透過更嚴格的法規迫使這些大型科技公司改變其商業策略，降低他們挾持豐厚資源壟斷市場的機會，以嚴格的法規取代過去以懲罰為主的作法，減少以曠日費時的訴訟、舉證等法律流程，或是施以罰款卻被科技公司轉嫁給用戶等，懲罰大型科技公司的作法，提前防止壟斷行為的發生。
儘管在歐盟眼裏這些大型科技公司是阻礙產業平衡發展的障礙，但這些科技巨頭卻認為，歐盟嚴格的監管制度阻礙了他們在歐洲的發展，對促進公平競爭完全無濟於事，大型科技企業多半認為，他們的服務和工具不僅可為全球用戶帶來便利，同時大型平台才有能力協助歐洲的小型企業蓬勃發展。
資料來源：Financial Times、CNBC
Google及Facebook海底電纜計劃交新建議　確認放棄連接香港
Google與Apple設計理念各走極端　10幅圖參透兩網絡巨頭如何稱霸
【觀察】TikTok案的另種思考：蘋果和Google在華殊途
投資FAANG最大風險？　美科技巨頭被指控壟斷　或面臨業務拆分
【中美角力】路透：中國準備對Google發起反壟斷調查　由華為提議
延伸閱讀：
蘋果向英國用戶多收2%！歐盟向科技巨頭加稅，但受害的還是消費者
2020亞洲傑出企業榜單出爐、台灣15間上榜！台積電蟬聯半導體冠軍，這家得到最大獎
iPhone 12將亮相、台廠分杯羹！看準換機潮，16檔概念股第4季營運看旺
【本文獲「數位時代」授權轉載。】
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。