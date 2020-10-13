【馬來西亞政局】王宮：安華沒呈交具體議員名單　籲遵守司法程序

馬來西亞反對派領袖、公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）希望拜相，並在9月底表示自己獲得足夠議員支持，他終於在10月13日覲見國家元首，呈交表明有逾120名國會議員支持他的文件，但馬來西亞王宮同日表示，安華只是提交了支持他的國會議員人數，但沒有具體議員名單，王宮呼籲安華遵守司法程序。

安華（右）10月13日在覲見國家元首後，與妻子旺阿茲莎（Wan Azizah，左）一起見記者（AP）

會面約25分鐘

馬新社報道，王宮強調安華覲見國家元首阿卜杜拉（Tengku Abdullah）時提交支持他的議員人數，但沒有呈交具體的議員名單佐證，有鑒於此，國家元首勸請安華遵守及尊重司法程序，如聯邦憲法所闡明的程序。王宮又提到，安華與國家元首當天會面約25分鐘。

安華當天是在早上10時20分抵達國家王宮，之後在約11時30分離開，安華下午向記者表示，他呈交超過120名國會議員支持他的文件，國王向他保證會根據憲法行事，研究有關文件，國王也將在這一、兩天召見各黨的黨魁。

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會面自9月底押後至今

安華之前在9月底表示，已在國會獲得足夠議員支持，可以成立新政府並取代慕尤丁（Muhyiddin Yassin）成為首相。但慕尤丁之後表示，安華需證明自己已獲多數議員支持去成立新內閣，慕尤丁說自己仍是這個國家的「合法的首相」。

安華原定9月22日覲見國家元首，但因為國家元首在國家心臟中心接受治療而擱置，延後至10月13日。