【馬來西亞政局】安華料本周內覲見國家元首

來自馬來西亞公正黨的消息稱，公正黨主席拿督斯里安華與該黨領袖的連線會議中表示，若一切順利的話，他可在本周內覲見國家元首。

想了解馬來西亞政局更多，請點擊放大觀看：

雖然不斷有流傳出支持安華的議員們名單，但據瞭解，安華始終對實際掌握的議員數目守口如瓶，大部分的黨內高層都不清楚實際人數。

這名不願具名的公正黨中央領袖對《東方日報》說，儘管安華掌握的國會議員人數傳言滿天飛，但實際上黨內鮮少人知道確鑿的數目。

這名消息人士還表示：「除非是安華親自爆料給有關媒體，不然這些盛傳的數目幾乎都是假的。」

對於外界不少人不看好安華的923變天計劃，這名消息人士僅以「拭目以待」作為回應。

【相關圖輯】前首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）在角力中終失勢：

另一方面，根據政治觀察，由於變天需要一定的程式，並非安華宣布足夠議員支持就足夠，因元首也需要召見現任首相丹斯里慕尤丁。

慕尤丁因接觸確診部長拿督斯里祖基菲里，如今在家隔離14天，這無形中也會「拖慢」安華的923變天計劃，使到這場計畫充滿變數。

安華在沙巴州選舉競選期間的9月23日聲稱，他已獲得穩固的多數國會議員的支持，並宣佈慕尤丁所領導的國盟政府已經倒台，但安華並沒有透露自己獲得多少個國會議員的支援，僅表示他獲得有接三分之二多數議席的優勢，因此是非常強的多數優勢，不是微弱優勢。

安華當時記者會上指出，他原本應在9月22日上午11時覲見國家元首，但卻因國家元首因病在國家心臟中心接受治療而擱置。

由於國家元首入院，外界無法判斷大馬是否再次變天或解散國會。

國家王宮較後也發表聲明證實，證實安華和公正党顧問拿督斯里旺阿茲莎原訂在9月22日覲見國家元首，但國家元首蘇丹阿都拉因食物中毒和運動損傷在9月21日進入國家心臟中心接受介入治療，院方也建議陛下繼續留院接受治療。

國家王宮較後發表聲明，國家元首已在10月2日返回國家王宮繼續療養。

多次被控雞姦罪 與馬哈蒂爾亦敵亦友 點圖了解更多安華相關新聞及馬來西亞近月政局變化：

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

­­­­­