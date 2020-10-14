中俄古巴當選人權理事會成員　蓬佩奧：證明美國退出決定正確

中國、俄羅斯和古巴當選聯合國人權理事會成員，沙特阿拉伯則落選。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月13日回應指，三國的人權紀錄惹人憎惡，進一步證明美國退出理事會的決定是正確。

蓬佩奧表示，聯合國大會再次選出人權紀錄惹人憎惡的國家，包括中國、俄羅斯和古巴，2019年亦曾選出委內瑞拉，證明美國退出並用其他形式保障人權的決定是正確。他指，美國致力捍衛人權，例如透過國務院的行動，懲罰新疆、緬甸、伊朗和其他地方侵犯人權的人士。

圖為2020年10月2日，美國國務卿蓬佩奧訪問克羅地亞，會晤總理普連科維奇。（AP）

人權觀察（Human Rights Watch）聯合國主任沙博諾（Louis Charbonneau）回應結果指，沙特的落選提醒到聯合國選舉需要有更多競爭，如果有更多國家參選，中國、古巴和俄羅斯也可能落選。

沙特對上一次於2016年當選，當時得到152票，今次選舉則只有90票。中國今次以139票當選，是亞太地區四個當選國家得票最低的國家，也較2016年當選時得到的票數少。兩國遭國際抨擊侵犯人權，中國對待新疆穆斯林和香港示威的手法被譴責。