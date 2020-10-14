王毅訪問新加坡與外長維文會面　雙方同意推動兩國關係發展

正在東南亞訪問的中國國務院委員兼外長王毅10月13日抵達新加坡，與外長維文（Vivian Balakrishnan）會面。雙方同意兩國加強戰略溝通合作，推動兩國關係發展。

圖為10月13日，中國國務院委員兼外長王毅與新加坡外長維文會面。（新華社）

2020年是中新建交30周年，中國外交部發表聲明引述王毅表示，面對疫情帶來的新挑戰，雙方要加強戰略溝通和密切合作。中方願與新方在疫苗研發方面加強雙邊和三方合作，推動建設區域人員往來網絡。同時加強雙邊高層往來和各領域交流合作，為促進世界經濟復蘇、維護國際和平穩定作出積極貢獻。

維文回應稱，希望在加強疫情防控常態化形勢下兩國交流合作，保持高層交往，儘快恢復正常人員往來，推動兩國關係不斷深入發展。

新加坡外交部亦發表聲明引述維文指出，雙方同意在疫情下，為經濟復甦相互支持，共同研發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗和治療藥。新方歡迎兩國在貿易、投資、人員交流等各個合作領域中取得良好進展。

雙方還就共同關心的國際地區問題深入交換意見，在共同維護多邊主義，推動國際社會團結抗疫達成共識。

王毅在離開新加坡後，將前往訪問老撾和泰國。