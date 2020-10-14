泰國示威爆發衝突21人被捕　泰王車隊經過民眾抗議

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）10月13日於曼谷出席活動，紀念已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）逝世四周年。數以百計的示威者和警方發生衝突，向對方投擲藍色顏料，21人被捕。

由於泰王的車隊將經過民主紀念碑，警方要求示威者離開和拆走駐紮的帳篷，但遭拒絕。雙方發生衝突，部份示威者投擲藍色顏料。示威領袖達貼（Tattep Ruangprapaikitseree）解釋，投擲顏料是和平和具象徵的做法，對抗警方的武力。

警方清走帳篷和帶走部份示威者。被捕人士包括示威領袖Jatupat Boonpattararaksa和歌手Chaiamorn Kaewwiboonpan。警方指，被拘留的人士將被適當起訴。政府發言人表示，示威者或未有遵守法律，因此警方需要採取行動恢復秩序，行動合符比例。

王室車隊後來於街頭另一邊經過。示威者舉起三根手指的示威手勢，並高呼「釋放我們的朋友」，要求釋放被捕人士。泰王的車隊10月14日將再次經過同一地點，示威者計劃再次發起行動。

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