被揭助罪犯入籍　塞浦路斯廢除「黃金護照」投資移民計劃

塞浦路斯國會議長和議員被半島電視台揭發，願意協助罪犯取得塞浦路斯的護照，反映俗稱「黃金護照」移民計劃的漏洞。政府承認計劃有被濫用的風險，10月13日宣布取消計劃。

政府發言人庫斯霍斯（Kyriakos Koushos）表示，內閣接受內政部長和財政部長的建議，取消「黃金護照」計劃，11月1日生效。他指，決定是基於塞浦路斯投資計劃長久以來的弱點，以及條款被濫用的情況，政府則將適時探討其他途徑吸引外資。

半島電視台10月12日刊出偵查報道，揭發高官、政客、議員和地產商有份協助罪犯透過「黃金護照」計劃取得公民身份。半島電視台派人進行秘密行動，以化名比利（Billy）偽裝代表一名因為洗黑錢被定罪判處入獄七年的虛構中國投資者，接觸負責處理申請的律師Andreas Pittadjis。

根據「黃金護照」計劃規定，罪犯不會獲批出護照。比利卻獲告知，只要投資足夠金錢就不成問題。Pittadjis指出，曾協助罪犯取得護照，可以透過更改護照的名字避開審查。國會議長西盧里斯（Demetris Syllouris）和議員喬瓦尼（Christakis Giovanis）表明「全力支持」協助他取得護照。

報道曝光後，西盧里斯表示將於10月19日下台。至於喬瓦尼則將放棄議席，並從左翼勞動人民進步黨（AKEL）辭職。二人均否認行為不當。

塞浦路斯的投資移民計劃吸引很多外國投資者，因為申請人只需要投資最少200萬歐元，便可以取得公民身份，自由進出歐盟27個成員國。2013年推出計劃以來，塞浦路斯發出約4,000本護照，帶來逾70億歐元的投資。

歐盟委員會曾表達對「黃金護照」的疑慮。發言人維甘德（Christian Wigand）回應指，正在考慮發起反侵犯法律程序。他強調，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表明歐洲價值是非賣品。