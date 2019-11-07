【新聞背後】塞浦路斯「黃金護照」門檻低　政商富豪趁機入籍歐盟

塞浦路斯政府11月6日承認其「黃金護照」投資移民計劃出現漏洞，其後移除26名外國入籍者的護照，外媒報道這些人士包括馬來西亞富商劉特佐（Low Taek Jho）和柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的親信。 2019年5月前，申請者只需要在當地投資200萬歐元（約1734萬港元）的房地產持續3年，便可「直接獲取歐盟護照」。由於規定相對寬鬆，無異是為一眾政商人物打開簡易進入歐盟的方法，一直引來歐洲方面的批評。

塞浦路斯自2013年起推出投資移民計劃，外國人士只需要在3年於當地最少投資200萬歐元的房地產或當地生意，而且毋須坐「移民監」，便可以獲得歐盟護照和取得公民權，並且能在神根區自由流動和工作。

塞浦路斯自2004年加入歐盟，因此獲得塞浦路斯護照便等同可以自由出入歐盟國家。（Reuters）

原為應對金融危機 至今吸逾70億歐元投資

截至2018年，塞浦路斯當局批出約1864宗公民申請，連計家庭成員約有3200人成功獲得簽證，時至今日人數增至接近4000人。美聯社報道，塞浦路斯政府當年是為了應付國內金融危機推出計劃，結果計劃為該國帶來約70億歐元投資，使當地從瀕臨破產中復甦。

雖然塞浦路斯政府曾數次提高計劃門檻，不過有媒體報道，部分威權國家政府高層和億萬富豪利用計劃漏洞，乘機獲取歐盟護照等。而早在2019年1月，歐盟委員會已在報告中警告塞浦路斯，指其「黃金護照」計劃可能被犯罪組織利用作滲入歐洲，增加歐盟區內洗黑錢、貪污和逃稅的風險。

塞浦路斯最初推出的「黃金簽證」門檻相對簡單，申請者只需要3年內在當地投資最少200萬歐元的房地產，便可以入籍。圖為當地西南部城市派亞（Peiya）的沙灘。（Reuters）

藉護照穿梭歐盟 過豪華生活

路透社10月中的偵查報道便揭發，自1998年擔任柬埔寨首相至今的洪森，其家人和親信在海外擁有數千萬美元的資產，並且利用他們的財富購買塞浦路斯戶籍，變相能夠自由出入歐洲，並在歐盟國家購買物業和享受奢華的生活。

報道引發外界關注，塞浦路斯政府其後對投資移民計劃展開調查，並終於在11月6日承認計劃出現漏洞，宣布在約4000名外國入籍者中，取消其中26人的護照。當中包括8名柬埔寨人、9名俄羅斯人、5名中國人和1名馬來西亞人等。當局指，該名馬來西亞人便是一馬發展基金（1MDB）案中關鍵人物劉特佐。他被指2015年9月，向塞浦路斯教會捐獻30萬歐元，換取快速批准入籍的許可，當時正是1MDB醜聞曝光後數月。

塞浦路斯媒體《公民報》（POLITIS）刊登劉特佐的塞浦路斯護照照片，有效期長達10年。（POLITIS照片）

根據塞浦路斯政府2019年5月對「黃金護照」計劃的規定，現時有意採用「直接獲取歐盟護照」（citizenship）入籍的申請者，仍然需要在當地投資200萬歐元房產，並需連續5年持有物業才可出售，他們亦要分別向當地創新及研究基金和土地發展各投資7.5萬歐元，並且需要預先申請神根簽證等。

當地政府亦禁止在國內宣傳這項投資移民計劃，惟報道指在最少一所律師事務所在主要機場派發類似護照的小冊子，懷疑是宣傳移民的用品。

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