【新冠肺炎】C朗拿度確診　疫情再爆發？　多名球星近期中招

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）於最近一輪新冠肺炎檢測驗出陽性反應，現時已退出葡萄牙今次國際賽期大軍名單並接受隔離，無緣歐洲國家聯賽對瑞典的分組賽。 球壇雖於夏天以閉門形式重開，但歐美疫情近期有回升跡象，多名球星染疫，情況令人擔心。

葡萄牙足總周二（13日）突然宣布：「C朗因為新冠肺炎檢測驗出陽性反應，將不會出場對瑞典。」聲明又指這名效力祖雲達斯的射手現時健康狀況良好，沒有出現任症狀，亦是葡軍唯一一個確診球員。

暫時未知C朗拿度如何染上這全球大流行病毒，但依國際足協要求，對賽前兩日球員需要接受檢測，葡萄牙日前對法國，C朗亦有出場，即C朗上一場賽前仍未中招，亦有可能出現「假陰性反應」。

麥巴比上載兩張與C朗的合照，並盛讚偶像是場上的王者。（麥巴比IG截圖）

C朗該仗踢足90分鐘，鏡頭更影到他跟法國球星基利安麥巴比有講有笑，而且更有相擁這類近距離接觸。

法國小將卡馬雲加完場後獲得C朗該仗的球衣，17歲的他放上社交網站炫耀一番，直言將不會清洗這件球衣，希望保留C朗的「原汁原味」。

卡馬雲加獲C朗球衣後珍而重之，稱不會清洗，保留原汁原味。（Twitter截圖）

C朗為近期確診球員之一，利物浦的堤亞高艾簡達拿、沙迪奧文尼、曼城的拉樸迪及馬列斯都為近兩個月的確診球星，4人現時已經康復。祖雲達斯勁敵之一國際米蘭近日亦似爆發群組，前曼聯球員艾舒利楊格亦中招。

除了瑞典之外，C朗亦大有機會缺席祖雲達斯對克羅扎納的意甲比賽，以及10月21日對基輔戴拿模的歐聯分組賽。祖雲達斯於意大利年初疫情大爆發時亦深受其害，馬杜迪、保羅戴巴拿及魯加尼都確診新冠肺炎。

C朗與麥巴比賽後曾攬頭攬頸。（網上圖片）

疫情不退 球壇或迎凜冬

新冠肺炎年初於中國爆發後蔓延到世界各地，歐洲疫情3月爆發使得球賽陷入停擺，直到5、6月才逐步以閉門形式重開。國際足協早前估計疫情使足壇市值大跌140億美元，並預言如果疫情沒有改善，球壇經濟會持續衰退。

疫情再次爆發，多名球星中招，利物浦的艾簡達拿為其中一人。（Getty Images）

歐洲疫情近期有回升跡象，以英國為例，10月4日更錄得22961宗新個案，使得10月重開球場的計劃需要押後。如果情況再無改善，不少依賴球迷入場的低組別球隊面臨極大的財政危機。

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