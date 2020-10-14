歐盟峰會即將召開　歐盟：傾向與英國達成協議但也準備好無協議

歐盟領導人10月15日和16日將在比利時布魯塞爾（Brussels）舉行峰會，議題包括評估與英國的脫歐談判進展，歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）10月13日表示，歐盟傾向與英國達成協議，但也已經為無協議做好準備。

英國自2020年1月退出歐盟後進入過渡期，外界一直關注兩方能否在過渡期結束前達成貿易協議，圖為2020年1月31日有倫敦民眾慶祝脫歐（Getty）

英國自2020年1月退出歐盟後進入過渡期，外界一直關注兩方能否在過渡期結束前達成貿易協議，布雷頓在接受BFM商業電台訪問時表示「我們傾向達成協議，但並非不惜任何代價，如果無法達成協議，我們也做好準備。」他又稱「我們海關為英國無協議脫歐做好準備，很緊迫的是，英國海關也要做好準備。」

歐盟峰會即將召開

歐盟領導人10月15日和16日將舉行峰會評估談判進展，至於英國首相約翰遜（Boris Johnson）則表示，他希望到了10月15日時，可以知道能否達成協議。

英國媒體之前在10月12日報道，歐盟若與英國達成貿易協議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及其他歐盟領袖本周會堅持制訂嚴厲執行規則，他們稱英國首相約翰遜凌駕協議條文的舉動，證明歐盟不可以相信英國的說話。