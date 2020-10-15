美國大選2020｜特朗普倘拒遵從裁決　巴雷特稱無法強逼總統

獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名擔任最高法院大法官的巴雷特（Amy Coney Barrett），14日出席參議院司法委員會聽證會。她繼續將自己描繪成沒有預設立場、獨立審案的法官，亦避免就未來可能出現的案件說明將如何裁決。

民主黨參議員萊希（Patrick J. Leahy）14日問及，總統拒絕遵守法庭命令是否對美國憲法系統中三權分立的制衡構成威脅。巴雷特稱無人凌駕於法律之上，但兩度拒絕直接回答問題。

她說：「但法院實際上無法確保包括總統在內的每個人遵從命令……根據法律，最高法院有最終決定權，但最高法院無法控制此後發生的一切。」她說：「最高法院無法控制總統是否遵守（裁決）。」

圖為美國參議院司法委員會10月14日就總統特朗普提名巴雷特擔任最高法院大法官進行第三天的聽證會。（AP）

議員的提問亦觸及特朗普以往言論。他2018年曾說，自己「絕對有權」赦免自己。萊希14日問巴雷特，總統犯罪是否可赦免自己。巴雷特僅稱，這訴訟從未發生。她稱這是一個就赦免權的範圍而需進行法律分析的問題。她稱在未經法律程序決定的情況下，「總統有沒有自已赦免自己的權力」是一個開放的問題，所以她未能提供自己的看法。

聽證會一連舉行4天，14日的聽證會是第3天，料是參議院2周內進行投票前、她最後一次面對委員會提問。美國時間15日舉行的聽證會，是讓贊成及反對她提名獲得通過的人發言。巴雷特不會出席。