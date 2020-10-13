美國最高法院大法官聽證會展開　巴雷特承諾忠誠及公正

美國最高法院大法官聽證會在10月12日展開。獲總統特朗普（Donald Trump）提名的女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）出席聽證會，表明自己的任職理念。巴雷特承諾將忠誠及公正地為美國人履行職責。

圖為10月12日，巴雷特（Amy Coney Barrett）出席參議院司法委員會聽證會。（Reuters）

巴雷特在發言中，提到自己的導師，已故保守派最高法院大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）。巴雷特感謝斯卡利亞的教導，並稱她同樣堅信法官必須遵守在書面所寫的法律，強調自己的司法理念與斯卡利亞的相同。

巴雷特又提到明白自己是取代另一名已故自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的位置，但承認無人能取代金斯柏格的地位。巴雷特感謝金斯柏格所走過的路，以及她所引領的生活。

巴雷特在最後結束發言時，承諾將忠誠及公正地為美國人履行職責。

參議院司法委員會自12日開始，一連4日舉行聽證會。一眾議員將在13日起，向巴雷特提出疑問。

民主黨批評共和黨急於通過大法官任命，同時視巴雷特的就任將推翻前總統奧巴馬（Barack Obama）的醫保計劃，以至推翻1973年的羅訴韋德案，即女性墮胎權。外界相信民主黨將在未來數日向巴雷特提出強力質詢。