巴雷特出席最高法院大法官提名聽證會　稱沒敵視奧巴馬醫保

美國最高法院大法官的提名聽證會在10月13日進入第二天，獲總統特朗普（Donald Trump）提名的巴雷特（Amy Coney Barrett）首度回應參議員的質詢，她強調自己並非對奧巴馬醫保（Obamacare）抱敵視態度，但她在墮胎及同性婚姻合法化等具爭議問題上則迴避表態。

立場保守的巴雷特在參議院提名聽證會上，拒絕表示自己一旦出任大法官後會否在與選舉有關的官司避席。她指白宮沒有要求自己如何作出判決，指這是干擾司法獨立的行為。

共和黨準備有11月3日大選後一周尋求廢除奧巴馬醫保，民主黨要求巴雷特屆時須避席，她拒絕表明處理這些案件的立場，只稱沒有敵對該政策，並再指白宮沒有要求她否決政策。

至於在另外一個爭議問題墮胎合法化問題，有爭取墮胎爭取權益的人士憂慮，巴雷特可能推翻1973年全國墮胎合法化的裁決，稱承諾會遵從法例，考慮不同因素才作出判決。

主持聽證會的參議院司法委員會主席、共和黨的格雷厄姆（Lindsay Graham）大讚巴雷特是特朗普提名的最仕人選，承諾會協助對方通過提名。他表示會在聽證會的最後一天15日舉行投票，務求趕及在26日於參議院全體表決。