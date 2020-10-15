【泰國示威】座駕遇示威者高舉三指手勢　王后素提達微笑揮手

泰國爆發大規模示威，矛頭直指王室。王后素提達（Queen Suthida）和提幫功王子（Prince Dipangkorn）乘坐的座駕10月14日被反政府示威者包圍。素提達面露笑容揮手，示威者則高舉象徵抗爭的三指手勢。

國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和素提達乘坐奶油色的勞斯萊斯（Rolls-Royce）豪華轎車沿國王大道（Ratchadamnoen Avenue）前往大王宮出席活動。當時示威者已經離開，並無阻撓。

回程時，素提達和提幫功的車隊則遇到示威者抗議。社交媒體流傳的影片顯示，數以百計的警察攔住示威者。有人高呼「我的稅」，意指他們納稅承擔王室資金。

記者維圖爾斯基（Florian Witulski）指出，國王的車隊偏離原定路線，導致車隊和示威者相遇，很多網民質疑改道的原因，以及是誰決定改道。