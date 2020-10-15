【泰國示威】座駕遇示威者高舉三指手勢　王后素提達微笑揮手

撰文：梁凱怡
最後更新日期：
泰國爆發大規模示威，矛頭直指王室。王后素提達（Queen Suthida）和提幫功王子（Prince Dipangkorn）乘坐的座駕10月14日被反政府示威者包圍。素提達面露笑容揮手，示威者則高舉象徵抗爭的三指手勢。
國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和素提達乘坐奶油色的勞斯萊斯（Rolls-Royce）豪華轎車沿國王大道（Ratchadamnoen Avenue）前往大王宮出席活動。當時示威者已經離開，並無阻撓。
回程時，素提達和提幫功的車隊則遇到示威者抗議。社交媒體流傳的影片顯示，數以百計的警察攔住示威者。有人高呼「我的稅」，意指他們納稅承擔王室資金。
記者維圖爾斯基（Florian Witulski）指出，國王的車隊偏離原定路線，導致車隊和示威者相遇，很多網民質疑改道的原因，以及是誰決定改道。
Blue line was the planned King motorcade, yellow lines are Protesters routes, purple line the route the King actually took. Many on social media asking why and who made the changes to his route. pic.twitter.com/DEPgHYClmZ— Florian Witulski (@vaitor) October 15, 2020