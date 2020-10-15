泰國示威矛頭直指國王　擁千億資產財政不透明成致命傷？

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）從歐洲返國，出席一連串王室活動。不過人民沒有熱烈歡迎久未露面的君主，反而報以近幾個月以來最大型的示威。泰王車隊經過時，示威者高呼訴求，要求釋放因為抗議被捕的手足。 示威從原本的「三大訴求」，演變成為指向王室的「十項改革」。矛頭也從幾年前政變奪權的總理巴育（Prayuth Chan-ocha），轉向劍指即位幾年捲進無數醜聞的哇集拉隆功。哇集拉隆功出了什麼錯？

8月一場示威集會期間，學生領袖帕努薩亞（Panusaya Sithijirawattanakul）作為代表宣讀十項改革王室的訴求。示威者要求廢除多條法例，包括容許人民對王室行使言論自由權利，區分財政部控制的國王資產和國王的私人財產。他們同時提出減少分配給國王的國家預算，讓金額跟國家經濟狀況掛鉤，並且重整架構，解散不必要的部門例如樞密院，要求國王不再支持任何政變。概括而言，示威者提出的改革主要針對行使言論自由權利，以及限制王室權力和財力。

帕努薩亞說：「過去，有一些言論在愚弄我們，說王室出生的人是神和天使的化身」，「恕我直言，請捫心自問，你們確定天使或神靈有這種人格嗎？」年少時已經質疑王室地位的她認為，沒有人相對其他人出生就來得高尚。

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圖為2020年9月20日，泰國曼谷學生領袖帕努薩亞會見傳媒。（Getty Images）

不似父親普密蓬 無懼走進政治風眼

長年奉行君主制的泰國到底什麼出了錯？外交學會東南亞高級研究員柯蘭齊克（Joshua Kurlantzick）指出，新泰王哇集拉隆功和父親已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）不同，後者獲人民尊敬，雖然曾干政，但只會暗中或透過代理人進行，至於前者則「設法走進泰國政治的中心，削減軍隊和政客的權力」。

我認為（疫情）和經濟下行增加示威者的挫敗感。不過我認為跟哇集拉隆功的行為更加有關。他們視哇集拉隆功為不負責任，不時干政。 泰國學者帕溫（Pavin Chachavalpongpun）

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資產達千億港元 納稅人為開支埋單

根據商業內幕網站（Business Insider）2018年報道，哇集拉隆功的個人財產從300億美元（約2,325億港元）起跳，成為全球數一數二最富有的君主。這個估算已經相對保守，泰國學者Porphant Ouyyanont估計王室財產局資產達594億美元。

2017年，哇集拉隆功將王室財產局收歸名下直接管理，意味當局擁有的6,560公頃土地以及4萬份租約都屬於泰王。根據2011年一本有關普密蓬的傳記所指，當局於曼谷的房產總值330億美元。不少地產商繼續投資王室財產局擁有的土地，價值自然有升無跌。當局亦將原本屬於王室財產的股份轉為哇集拉隆功名下，包括1990年代王室頒布命令成立的暹羅商業銀行和暹羅水泥集團。

大王宮金碧輝煌，泰王亦收藏不少金銀珠寶。全球最大刻面鑽石的褐色金禧鑽石（Golden Jubilee Diamond）便是泰王其中一個著名收藏。鑽石首次公開出現在普密蓬50週年加冕典禮，估值1,200萬美元。哇集拉隆功加冕當日穿戴的王冠也鑲有黃金和寶石。

富有本來或許不是問題，但問題是泰國人每年仍然要為國王的開支埋單，而且金額驚人。根據泰國預算，2020年王室辦公室的預算達到近90億泰銖，相等於2018年42億泰銖預算的逾兩倍。政府其他部門亦有承擔部份王室開支，例如負責王室安全的國防部和警方分別支出12億泰銖和16億泰銖。

新未來黨領袖塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）指，「這是納稅人的錢，需要公開透明」，「這些事並不透明」。

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所謂「一個巴掌拍不響」，王室和政府的「默契」讓兩者各取所需。威斯康星大學麥迪遜分校名譽教授通猜（Thongchai Winichakul）指出，2014年的政變讓極端保皇主義重回泰國社會，提高國王的地位，同時政變奪權的軍政府能夠維持權力，也是多得王室的支持。

由於缺乏可信民調，難以評估大眾對學生的支持。不過帕努薩亞相信公眾對可以說什麼和不可以說什麼的態度有所轉變，示威者形容是「提高了天花板」。帕努薩亞亦認為，最終能夠帶來改變。