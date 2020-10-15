【新冠肺炎】再次封鎖還是部分限制　歐洲各國應對第二波疫情不一

隨着第二波疫情的蔓延，歐洲各國政府正採取兩種不同的應對措施。大多數國家選擇有限的地方限制，並保持經濟開放。但在英國和愛爾蘭，儘管擔心經濟衝擊，科學顧問還是推動了第二次全國封鎖。

據美國有線新聞網絡（CNN）10月15日報道，相比第一波疫情襲擊，許多歐洲人認為面對第二波疫情，再次封鎖社會是一個太高的代價。然而，大多數醫學和經濟專家都同意，從遏制疫情的長遠效果來看，短期的封鎖更優於持續的戰鬥。

英國廣播公司（BBC）15日報道稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布在巴黎和其他8個城市實行至少四周的宵禁措施，並宣布公共衛生緊急狀態。宵禁將禁止人們在晚上前往餐館與私人住宅。違者將被罰款135歐元。

德國則宣布，每10萬居民中感染人數超過50人的地區，酒吧和餐館必須在晚上11時前關門。私人聚會將限於兩個家庭，不多於10人。

荷蘭也開始實施部分封鎖，咖啡館和餐館也正在關閉。西班牙東北部加泰羅尼亞地區（Catalonia）的酒吧和餐館將從10月14日起關閉15天。捷克共和國也已經關閉了學校和酒吧。在過去兩周，該國感染率在歐洲居首，每10萬人中有581人確診。

相比以上國家的部分限制，在英國和愛爾蘭，全面封鎖在這兩個國家面臨較大阻力。科學顧問在推動第一波疫情以來的再一次全面封鎖。CNN報道稱，由於春季封鎖，英國經濟第二季度萎縮了20%。首相約翰遜（Boris Johnson）由此面臨一些內閣成員要求其保持經濟開放的壓力。但一些專家認為，有限的限制措施對遏制疫情幾乎沒有影響，隨着時間的推移，對經濟的傷害更大。

愛爾蘭政府上周也拒絕了衛生部長要求重新實施全國封鎖的呼籲。總理馬丁（Micheal Martin）表示，目前企業正在復甦，但重要的公共衛生服務仍然積壓。現在實施全面封鎖將使這些服務和企業可能無法從疫情中恢復。