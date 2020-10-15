馬來西亞警方證實　安華10月16日到署錄口供

馬來西亞警方10月15日確認，人民公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）10月16日會到武吉安曼（Bukit Aman）警察總部錄口供。網上流傳一份支持他的議員名單，警方是因此傳喚安華前往錄取口供。

安華13日覲見馬來西亞國家元首阿卜杜拉（Tengku Abdullah）以證明自己已在國會獲得足夠支持。但國家王宮王室事務官稱安華沒提供支持他的議員名單，只提供人數。王宮呼籲安華遵守司法程序。

武吉安曼刑事罪案調查部總監胡茲爾（Huzir Mohamed）發表文告稱警方已通知安華，16日就一份在網上流傳的支持名單，到武吉安曼警察總部刑事罪案調查部錄供。惟他並未透露安華錄供的時間。這份名單上有121人名字。

馬來西亞：圖為人民公正黨主席安華10月13日覲見國家元首後，乘車離開位於吉隆坡的王宮。（Reuters）

胡茲爾稱警方迄今共接獲113項報案，並稱調查是根據援引刑事法典第505（b）（破壞公共安寧）條及1998年通訊與多媒體法令第233條而展開。倘若罪名成立，這些罪名可導致違例者被判入獄2年，並須繳付罰款。

安華9月23日中午召開記者會，稱已獲得穩固的多數國會議員的支持，並宣布首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）所領導的國盟（國民聯盟，Perikatan Nasional）已經倒台。而網上亦隨之流傳一份支持安華的議員名單。