【泰國示威】集會禁令無阻反政府示威　數千民眾塞滿市中心路口

泰國爆發多場反政府示威後，政府10月15日頒布緊急禁令，禁止在首都曼谷舉行5人或以上的集會，不過此舉未有阻止示威者上街抗議，路透社報道，數以千計民眾同日下午前往位於四面佛附近的叻巴頌十字路口（Ratchaprasong intersection）集會，人潮塞滿市中心道路。

大批示威者15日下午4時前先在中央世界購物中心（CentralWorld）外的叻巴頌十字路口的一角聚集。他們在商場外大叫「打倒獨裁統治」及「釋放我們的朋友」。

▼人潮塞滿市中心街道

More people are coming into the intersection as more and more people get off work.



Crowd expected to swell in size. #15ตุลาไปราชประสงค์ #ม็อบ14ตุลา #สลายการชุมนุม pic.twitter.com/Je7qiTrfDo — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 15, 2020

參加示威的民眾主要是青年人，包括高中學生，他們其後又移師到毗連十字路口的其他道路。在集會期間，民眾不時舉起象徵抗爭的「三指手勢」。

該路口位於曼谷鬧市核心地區，警方用揚聲器朗讀緊急狀態聲明，稱因緊急狀態要禁止集會。警方排成一行面對示威者。不過人群將警方組成的人牆推後，最終「佔領」叻巴頌十字路口。

▼警方組成的人牆與示威者推撞的場面

Trapped protesters clash with police as they try to break out of the area they are contained. Story: https://t.co/i62BbSNsdw #15ตุลาไปราชประสงค์ #WhatshappeninginThailand pic.twitter.com/OQMw6fCzda — Coconuts Bangkok (@CoconutsBangkok) October 15, 2020

《泰國世界日報》報道，附近有商場架起鐵欄杆，也有位於十字路口附近的皇家警察總部在遭人噴漆後關門。

泰國自7月中起已爆發反政府示威，民眾要求政府下台、立新憲法及重新舉行大選，示威之後也從原本的「三大訴求」，演變成為一併指向王室的「十項改革」。

▼示威者為經過的救護車開路

Protesters make way for an ambulance. https://t.co/PPQiEuJ5Kv — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 15, 2020