【美國大選2020】特朗普私人律師女兒：投給拜登　結束噩夢

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美國總統特朗普（Donald Trump）私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的女兒卡羅琳（Caroline Giuliani）10月15日稱支持民主黨候選人拜登（Joe Biden）。

特朗普的私人律師朱利亞尼的女兒卡羅琳10月15日在《名利場》（Vanity Fair）發表專欄文章對她的父親和特朗普進行批評。她稱自己的父親是一位「導致兩極分化的市長，後來成了總統個人的鬥牛犬」。

卡羅琳表示，她說自己是第一手看到「特朗普現在施加於這個國家的殘忍、自私的政治」。她寫道：「結束這場噩夢的唯一辦法是投票給拜登和他的競選夥伴、副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。」

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這篇文章發表之前，卡羅琳8月份曾在Twitter上公開表示支持拜登-賀錦麗陣營競選。在她的社交媒體簡歷中，她稱自己是「顯然的自由主義者」。

「我可能無法改變父親的想法，但我們可以一起投票，讓這個有毒的政府下台，」她在文章中說。

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