普京提議無條件延長《新削減戰略武器條約》一年　華府拒絕

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月16日提議，希望在無條件的情況下與美國延長《新削減戰略武器條約》（New START）至少一年，不過華府已經表明反對。

普京16日在出席俄羅斯安全委員會會議時表示，該條約迄今一直有效，如果條約失效，將會「極度傷感」，因此他提出無條件地延長現行條約至少一年，利用這段時間就所有問題進行有意義的談判。

在普京提出有關建議後不久，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）表明拒絕，他重申華府提出延長條約一年，期間雙方須凍結部署一切核武，但指普京沒提這一點就是不切實際，因此希望俄羅斯可以重新審視立場，否則可能產生昂貴的軍備競賽。

俄羅斯和美國在2010年簽署《新削減戰略武器條約》，內容限制雙方可以部署的戰略核彈頭，導彈和轟炸機的數量。條約在明年2月5日屆滿，如果決定不延長，則會解除美俄部署戰略核武器及其運載系統的所有限制，導致冷戰後的新一輪軍備競賽，加劇莫斯科和華盛頓之間的緊張關係。

美俄就延長條約進行數個月的會談，並要求中國加入代替現有協議的新條約，惟雙方的分歧仍然嚴重。而莫斯科方面在14日否認與華府在原則上達成共識的說法。