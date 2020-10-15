蓬佩奧：美方準備延長《新削減戰略武器條約》生效期限

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月14日表示，美方基於最近與俄羅斯的對話中達成的共識，對延長《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，New START）的生效期限持開放態度。

圖為10月14日，美國務卿蓬佩奧在華盛頓出席國務院記者會時稱，美俄已就延長《新削減戰略武器條約》期限的可能性達成共識。（Reuters）

蓬佩奧14日在國務院記者會上稱，「基於過去數周美國與俄方就延長《新削減戰略武器條約》期限的可能性達成共識，我們歡迎完成達成相關協議的機會。」

《新削減戰略武器條約》的生效期限預定2021年2月5日屆滿。條約列明美俄兩國可部署最多1,550枚核彈頭，並允許雙方定期監視對方的武器，以確保遵守條約規則。

美國軍備控制特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）13日曾指出，已經與俄羅斯以最高級別達成延長條約生效期限的「紳士協議」，內容包括凍結美國和俄羅斯的核武庫，「我們已準備達成這項交易，但是莫斯科將需要表現出這樣做的政治意願。」

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）同日回應指，對美方言論無法接受，認為是胡說和故意歪曲， 又稱特朗普政府不應該指望俄羅斯會簽署任何「適逢美國選舉之時」的軍備控制協議。