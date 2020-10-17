美國大選2020｜封殺拜登醜聞　參議院擬傳召Twitter行政總裁作證

美國《紐約郵報》獨家報道有關民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的醜聞，消息遭Twitter和Facebook封殺。參議院司法委員會的共和黨委員10月15日宣布，計劃傳召Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）作證。

參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）以及成員克魯茲（Ted Cruz）和霍利（Josh Hawley）表示，委員會10月20日將表決是否傳召多爾西於23日作證。克魯茲指，多爾西將被問到為什麼「Twitter濫用企業權力封殺傳媒和掩飾貪腐指控」。

霍利則促請全體委員會同時表決傳召Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）作證。不過暫時未知表決內容會否包括朱克伯格。

兩間公司以不同方式處理《紐約郵報》的報道。Twitter禁止用戶發布報道的連結；Facebook則沒有禁止用戶分享報道，但標籤成為有待第三方作事實查核。多爾西後來承認公司的做法不理想。

多爾西、朱克伯格和Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）月初同意10月28日到參議院商務、科學和運輸委員會作證，講解公司於平台控制仇恨言論和假新聞的措施。