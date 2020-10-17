美國大選2020｜Twitter：封鎖拜登負面消息實屬不當

Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）10月16日表示，該公司封鎖與美國大選2020民主黨候選人拜登（Joe Biden）有關的負面消息是不當，並稱已經改善手法。

多爾西於Twitter留言，稱直接封鎖涉事網站的連結並不適當，公司已經更新政策和執行方面修補問題，並表示Twitter現在有能力補充內容。

封殺事件源於《紐約郵報》（New York Post）的一篇報道，內容涉及拜登與烏克蘭的關係。包括共和黨人士在內的網民於Twitter轉載有關報道，但遭Twitter以違反禁止公開黑客盜取的內容為由，封鎖用戶在帖文及私訊禁止分享的功能，而且亦在數小時後才向用戶通知封鎖原因。

Straight blocking of URLs was wrong, and we updated our policy and enforcement to fix. Our goal is to attempt to add context, and now we have capabilities to do that. https://t.co/ZLUw3YD887 — jack (@jack) October 16, 2020

不少右翼人士批評，Twitter的舉動是自我審查並有偏袒拜登之嫌。多爾西最初表示公司的處理方式有不足而且難以接受，Twitter的法律、政策、信任和安全負責人加德（Vijaya Gadde）之後留言，指公司不會移除有關連結，但由黑客分享則例外，同時亦會在用戶轉載時加上標籤。

除了Twitter外，Facebook亦設法減少有關消息在平台流通，同時等待第三方進行事實查核。