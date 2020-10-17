美國大選2020｜Twitter：封鎖拜登負面消息實屬不當

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Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）10月16日表示，該公司封鎖與美國大選2020民主黨候選人拜登（Joe Biden）有關的負面消息是不當，並稱已經改善手法。

多爾西於Twitter留言，稱直接封鎖涉事網站的連結並不適當，公司已經更新政策和執行方面修補問題，並表示Twitter現在有能力補充內容。

封殺事件源於《紐約郵報》（New York Post）的一篇報道，內容涉及拜登與烏克蘭的關係。包括共和黨人士在內的網民於Twitter轉載有關報道，但遭Twitter以違反禁止公開黑客盜取的內容為由，封鎖用戶在帖文及私訊禁止分享的功能，而且亦在數小時後才向用戶通知封鎖原因。

不少右翼人士批評，Twitter的舉動是自我審查並有偏袒拜登之嫌。多爾西最初表示公司的處理方式有不足而且難以接受，Twitter的法律、政策、信任和安全負責人加德（Vijaya Gadde）之後留言，指公司不會移除有關連結，但由黑客分享則例外，同時亦會在用戶轉載時加上標籤。

除了Twitter外，Facebook亦設法減少有關消息在平台流通，同時等待第三方進行事實查核。

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