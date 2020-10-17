美國大選2020｜拜登答問大會收視較高

美國大選2020兩大總統候選人特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）在10月15日同時舉行市民大會接受提問，根據市場調查結果顯示，當地有較多觀眾收看拜登的答問大會。

尼爾森（Nielsen）收視率的數據指，拜登在美國廣播公司（ABC）長約90分鐘的討論節目吸引1510萬人收看；而全國廣播公司（NBC）及旗下的MSNBC和CNBC播放特朗普的60分鐘對談節目則有1350萬名觀眾。

外界初時估計特朗普可以從3台同播爭取更高曝光率，但最終收視率仍然不敵拜登。

如果只計算晚上8至9時的黃金時段，1410萬人收看ABC節目，NBC則有1350萬人，即是一共有2760萬人分別觀看兩位總統候選人的表現，但與9月29日兩人首次碰頭、當時在全國16個頻道合共吸引7310萬人收看相比，今次的數字明顯差一大截。

特朗普和拜登會在22日舉行第二場電視辯論。

另外拜登的競選團隊表示，前總統奧巴馬（Barack Obama）會在21日到費城（Philadelphia）為這位白宮前拍檔站台，當局會在較後時間公布安排。而奧巴馬日前曾批評特朗普是虛假消息的「促進劑」。