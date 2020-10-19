美國大選2020｜班農稱亨特電郵內容屬實　斥責拜登撒謊

美國大選2020民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter Biden），被指與烏克蘭及中國有密切來往，前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）10月18日表示事件屬實，斥責拜登多年來一直說謊。

圖為2019年11月，班農就特朗普競選團隊前顧問斯通（Roger Stone）案件作供後離開法院。（Getty）

班農10月18日接受澳洲天空新聞台（Sky News）訪問，指《紐約郵報》相關的報道真確。班農表示霍士新聞（Fox News）曾聯絡過電郵中所提及的人物，並確認內容真確。

班農稱亨特的律師曾嘗試聯絡電腦維修店，又嘗試聯絡他的團隊，希望取回電腦硬碟。班農更表示，若特朗普（Donald Trump）連任失敗，他會在2024年再次角逐，特朗普不會有完結的一天。

美國《紐約郵報》早前刊登有關亨特電郵的報道，內容指烏克蘭天然氣公司Burisma曾感謝亨特牽線，與時任美國副總統拜登見面。報道又指亨特與中國華信能源公司關係匪淺，指亨特取得華信能源10%的股權。

班農是前美國白宮的首席策略師，被視為特朗普勝選及初期政策的重要策劃者，也是極右資訊網頁布賴特巴特新聞網（Breitbart News Network）的共同創立人。

班農在2017年8月遭解僱，離開白宮後因涉嫌一項興建美國與墨西哥邊境圍牆的網上籌款活動欺詐被起訴。