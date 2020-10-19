【泰國示威】警方下令關閉4間媒體　稱報道對國安構成威脅

泰國反政府示威持續，《曼谷郵報》10月19日報道指當地警方簽署命令關閉4間媒體和一個由示威者組織經營的Facebook專頁，理由是媒體的報道和專頁「對國家安全構成威脅」。

圖為10月19日，泰國媒體The Standard在網頁發表的聲明，指責警方要關閉媒體是破壞言論自由。（The Standard網頁截圖）

《曼谷郵報》19日報道，警察總長素瓦（Suwat Jangyodsuk）簽署命令，要求國家廣播和通訊委員會及數碼經濟和社會部禁止4家媒體和1個Facebook專頁運作。

受影響媒體分別是Voice TV、Prachathai、The Reporters及The Standard，和由示威組織自由青年（Free Youth）經營的Facebook專頁。素瓦稱簽署有關命令的原因，是媒體的報道和專頁「對國家安全構成威脅」。

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泰國警方10月16日以水炮車驅散在曼谷巴吞旺區的和平示威者，情景被媒體拍下並大肆報道。自由青年已在Facebook表示因為專頁可能會被關閉，呼籲支持者加入Telegram以獲取最新資訊。

The Standard發表聲明表示，反對警方企圖打壓言論自由的做法，The Reporters亦發表聲明稱，他們會盡媒體責任，繼續報道。

前財政部長兼政評家提拉猜（Thirachai Phuvanatnaranubala）指責警方做法，形容這是國家走向完全獨裁的舉動，並對其他個人Facebook帳戶會否成為下一個目標表示擔憂。