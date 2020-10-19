【泰國示威】態度軟化？總理同意國會召開特別會議　19人獲准保釋

泰國下議院議長川立派（Chuan Leekpai）就反政府示威仍在持續一事，10月19日稱要求總理巴育（Prayut Chan-o-cha）召開一個國會特別會議。巴育對此表示歡迎。此外法院同日讓19名在過去3個月被捕的示威者保釋。

泰國人權律師（Thai Lawyers for Human Rights）19日稱，泰國一法院已讓19名此前被捕的人保釋。他們當中不包括任何主要示威領袖。

川立派19日較早時已與一些政黨領袖已會面。泰國《曼谷郵報》19日引述有份出席會議的消息人士報道，川立派希望解除緊急禁令，以及要求政府利用國會解決問題。

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川立派會向總理發信，建議舉行國會特別會議。總理稱在收到信函之前，已屬意利用國會緩解政治緊張形勢。

泰國2020年發生兩波示威，第二波在7月開始，已持續至少3個月。政府10月15日凌晨實行頒佈緊急法令，禁止超過4人的集會，16日更首次出動水炮驅散示威者。不過示威者無懼被捕或被鎮壓的風險繼續上街，而且主辦單位通過社交網絡發布示威地點的消息，活動分散在不同地方進行，令警方疲於奔命。

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泰國警方有見及此，擬收緊他們批評及傳訊的空間。《曼谷郵報》10月19日報道指當地警方簽署命令關閉4間媒體和一個由示威者組織經營的Facebook專頁，理由是媒體的報道和專頁「對國家安全構成威脅」。