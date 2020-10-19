泰國示威持續　巴育籲和平進行：政府某程度上已妥協

泰國數以千計的示威者10月19日晚上在首都曼谷北部聚集，要求首相巴育（Prayuth Chan-ocha）下台以及改革君主制。已表明不會照辦的巴育，在示威者當天上街前呼籲：「我要求示威者和平地進行集會。政府在某程度上已妥協。」

以年青人為主的示威者群體19日晚上在農業大學（Kasetsart University）附近的十字路口聚集，他們高叫口號，要求巴育離開。同時，另外兩處地方亦有舉行示威集會。

他19日稱支持國會召開特別會議討論現時情況的計劃。

他就示威發表回應：「我們只請求人民不要做錯事，不要破壞政府及人民的財產，政府要做的是保護君主制。」他稱保護君主制是所有泰國人的責任。

泰國示威者利用社交媒體安排集會，據指警方會針對社交媒體採取行動。據泰國警方10月16日文件，警方已下令調查4間媒體及1個示威團體Facebook專頁的內容。警方發言人吉沙納（Kissana Phataracharoen）19日說，部分內容可能引起混亂和促使社會動盪。他說，廣播監管機構和數碼經濟及社會部會進行調查並採取適當行動。

警察總長素瓦（Suwat Jangyodsuk）亦表示，他已命令數碼經濟及社會部限制示威團體「自由青年」（Free Youth）使用Telegram。