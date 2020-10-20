【中美角力】蓬佩奧重申支持三海倡議　再促歐洲盟友抵制華為

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月19日在「波羅的海、亞得里亞海和黑海倡議」的視像峰會上發表講話時，重申美國對「三海倡議」的支持，多間媒體報道，此舉美方希望應對中國在歐洲進一步加大的影響力。此外，蓬佩奧再次敦促歐洲盟友抵制中國電訊設備製造商華為。

美國國務院10月19日發表聲明稱，蓬佩奧當天在愛沙尼亞政府主辦的「三海倡議」峰會上，重申了美國對12個三海成員國「以改善子孫後代經濟安全的方式擴大能源、數碼和交通基礎設施的努力」的支持。

蓬佩奧表示「我們現在有機會啟動增長，吸引私營部門的投資，同時長遠的提高生活水平。此外，我們還有機會將我們的基礎設施和能源市場連接起來，為子孫後代帶來經濟安全。」

他又稱「我們有機會讓歐洲國家保持強大、自由，並與美國保持一致。這正是我的國家所希望的。」蓬佩奧還說，一個資金充足，以行動為導向的「三海倡議」將幫助實現所有這些共同的目標。

蓬佩奧重申支持三海倡議，圖為8月15日蓬佩奧（左）與波羅的海國家波蘭國防部長布拉什恰克（Mariusz Błaszczak）簽署《加強防務合作協議》（AP）

《德國之聲》10月18日報道，波蘭和克羅地亞2015年發起的「三海倡議」旨在通過波羅的海、亞得里亞海和黑海之間的南北連接，促進對話和發展該地區相對薄弱的基礎設施，促進經濟繁榮。

「三海倡議」有巨大潛力，它的12個歐盟成員國佔歐盟領土28%，人口22%，卻只貢獻了歐盟GDP的10%。在新冠病毒大流行病爆發之前，它們的經濟增長率在歐盟中是最高的，接近3.5%，而歐盟平均增長率為2.1%。

文章稱，2019年2月，蓬佩奧在慕尼黑宣布，美國將通過美國國際開發金融公司向「三海倡議」的基礎設施項目提供多達10億美元的資金。除了利用這個倡議追求美國在歐洲的經濟利益以外，在蓬佩奧看來，它也是美國與歐洲共同對付中國和俄羅斯的有力工具。

另外蓬佩奧在講話中再次敦促歐洲國家不要使用中國的電訊設備製造商華為。他說：「在安全方面，中國共產黨正等着盜走你的數據。我們要致力於把不可靠的供應商從我們至關重要的電信、能源和交通網絡中排除出去。」中方過去多次駁斥美方言論抹黑中國電訊設備製造商。