蓬佩奧指12涉偷渡內地港人無罪　港府批漠視事實　斥制裁無根據　

美國國務院發表首份香港制裁報告，點名特首林鄭月娥等10名官員損害香港自治，並警告國際金融機構，該10人可能面臨金融、投資等限制。 港府晚上發表聲明，強烈反對上述報告。

港府發言人說：「美國近月愈來愈明目張膽地干預香港事務，包括以人權、民主和自治為藉口通過一系列法律、發出行政命令，以及對我們的官員實施『制裁』。對美國當局發表報告，當中對香港特別行政區作出毫無根據和不負責任的指控，我們予以強烈譴責。」

被指侵蝕高度自治及自由 港府稱恰恰相反

聲明指，港府不認同該報告「旨在抹黑及妖魔化《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）的評論」，表示全國人大的決定合憲、合法，對在香港貫徹「一國兩制」而言是及時及必須。

發言人稱：「報告指稱香港的高度自治及自由被侵蝕，但恰恰相反，自《香港國安法》落實以來，香港社會恢復平穩，國家安全在特區得到保障，市民可再依法享有基本權利和自由。這是美國當局不可以無視的事實。」

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指制裁對香港金融機構無法律效力

港府強調任何被捕人士均有獨立的法院獲得公平審訊的權利，而且只會在控方已履行其舉證責任至毫無合理疑點的情況下才會被定罪，又指美方的制裁是美國霸權主義的又一例子，稱制裁對香港的金融機構不具法律效力。

至於現正在內地拘押的12名港人，港府重申：「該12名人士是通緝犯，在香港涉嫌干犯多宗嚴重罪行。他們並沒有留在香港面對法律責任，反之選擇以不合法方法離開香港，逃避法律責任。我們對美國國務卿表示他們沒有犯罪感到驚訝。」