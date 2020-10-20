特朗普：將把蘇丹從恐怖主義資助國名單除名

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美國總統特朗普（Donald Trump）10月20日在Twitter上公布，蘇丹答應向恐怖襲擊的美國受害者及家屬作出賠償，美國因此準備將蘇丹從恐怖主義資助國名單除名。

特朗普寫道：「好消息！蘇丹新政府有很大進展，同意向恐怖襲擊的美國受害者及家屬支付3.35億美元。只要（他們）一付錢，我就會將蘇丹從恐怖主義資助國名單除名。」

路透社20日引述蘇丹政府消息指，政府準備向美國大使館爆炸案中的受害者作出賠償。 蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）20日在Twitter上感謝特朗普的決定，指很期待他正式通知美國國會，取消將蘇丹列為恐怖主義資助國。

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路透社20日引述華府指，雙方的談判集中在美國希望蘇丹向1998年肯尼亞（Kenya）及坦桑尼亞（Tanzania）美國大使館恐襲的受害者作出賠償，當年的恐襲由恐怖組織蓋達（al-Qaeda）發動。美國早於1993年因相信時任蘇丹總統巴希爾（Omar al-Bashir）資助激進組織，而將蘇丹列為恐怖主義資助國。

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