法國教師斬首案　被捕人數增至9人

法國巴黎一名教師10月16日街頭遇襲及遭斬首，涉案被捕人數在10月17日升至9人。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）之前表示，該事件屬伊斯蘭恐怖襲擊。

法國巴黎一名歷史教師10月16日在街頭慘遭斬首。法國總統馬克龍16日晚抵達事發現場，對媒體記者發表講話。（Reuters）

法國警方稱，一名嫌疑人10月16日在巴黎郊區街頭將一名教師斬首，法國警方目前已逮捕9人。法國媒體報道稱，被警方擊斃的襲擊者18歲，具有車臣血統。

路透社引述警方消息人士稱，目擊者聽到襲擊者高喊「真主至大」。受害者是一名歷史教師，本月早些時候在一節有關言論自由的公民課上，這位教師向學生展示了伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫。

法國巴黎一名歷史教師10月16日在街頭慘遭斬首，警方在案件發生後於現場戒備，襲擊者已遭警方擊斃。（Reuters）

法國總統馬克龍10月16日表示，巴黎附近發生的一名教師遇害事件是伊斯蘭恐怖襲擊。他16日晚抵達事發現場，並稱「我們的同胞因教授孩子們言論自由、信仰或不信仰自由而被殺害。我們的同胞是恐怖襲擊的受害者。」

法國總理卡斯泰（Jean Castex）10月17日表示，法國將以最堅定的態度回應教師16日在巴黎郊區街頭被斬首的事件。