美俄有意延長《新削減戰略武器條約》

美國和俄羅斯在延長《新削減戰略武器條約》（New START）的問題上可能出現曙光，莫斯科方面早前表明只要美國沒有提出更多要求，雙方就可以達成協議。華府10月20日表示，已經準備隨時與對方會面。

《新削減戰略武器條約》在明年2月5日屆滿，俄羅斯外交部在上周闡釋立場，只要美國不再有額外要求，就準備與華府達成協議。

美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）20日稱，歡迎俄羅斯願意在《新削減戰略武器條約》問題上取得進展，美國已經準備好即時會面，為可認證協議定案。他亦期望俄羅斯方面可以協助推動協議，惟目前未有實際會面日期。

有關條約在2010年由時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）及俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）簽署，條約限制雙方不可擁有1550枚核彃頭及700枚導彈等。而面對條約即將失效，俄羅斯提出無保件續約，但美國堅持中國須加入的立場，不過北京方面多次反對。

美俄可能取得共識的消息正值美國11月3日大選前夕，爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）希望以外交政績作為增加支持的重點，因此他傾向限制核武，但認為《新削減戰略武器條約》充滿缺陷，而且對美國不利。

有專家認為，假如特朗普接受俄羅斯提出的「一成不變」的立場，他肯定遭受共和黨友及支持者的批評。