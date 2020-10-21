【新冠疫苗】巴西擬將北京科興疫苗　納入全國家注射計劃

巴西政府10月21日宣布，擬將中國的北京科興生物製品有限公司（Sinovac）的新冠肺炎（COVID-19）疫苗納入巴西的國家免疫計劃。

聖保羅州（São Paulo）州長多里亞（João Doria）稱聯邦政府已同意購買4600萬支中國的北京科興生物製品有限公司（Sinovac）生產的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，最快在2021年1月起用於巴西的全國注射計劃。

多里亞此前已稱會利用科興的疫苗為聖保羅州民眾接種。

另一個擬被納入全國疫苗注射計劃的疫苗，是英國牛津大學（Oxford University）及英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）聯手研發的疫苗。

科興疫苗的安排仍需巴西衛生監管機構通過。倘若成事，巴西會是全球第一個以全國注射疫苗計劃對抗疫情的國家。

中國有多款新冠疫苗正處於臨床試驗階段。圖為2020年9月5日，中國國藥集團中國生物開發的新冠疫苗。疫苗目前已進入第三階段人體測試。（Getty）

科興疫苗現於巴西聖保羅州的布坦坦研究所（Butantan Institute）進行測試。它已處於第三階段臨床試驗。

研究所19日稱，接受注射科興疫苗的志願人士中，沒有人出現嚴重副作用，但有人出現輕微的副作用，包括注射後輕微痛楚（20%）、頭痛（15%）；少於5％出現噁心及疲倦，出現肌肉疼痛的人更少。