美國指控涉及強迫勞動生產　將可沒收一批中國製甜菊糖

美國國土安全部10月20日宣布發現一間生產甜菊糖（stevia） 的中國公司涉及強迫勞動，美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）將有能力在它們抵達美國時，進行扣押及沒收。

這將是自從1996年來，美國首次發布的「強迫勞動發現」(Withhold Release Finding)。美國指中國不當對待新疆維吾爾族人以及強行徵用他們的勞動力，華府這府這麼做亦凸顯中美在這個問題上的矛盾升級。

國土安全部可沒收的這一批產品的緣由可追溯至2016年，涉及Inner Mongolia Hengzheng Group Baoanzhao Agriculture, Industry and Trade Co., Ltd.，當時當局首次知道這些產品可能以強迫勞動的生產力製成。

根據美國旨在打擊人口販運、童工和其他侵犯人權行為的法律，「暫扣令」（Withhold Release Order）將允許海關與邊境保護局以涉嫌使用強迫勞動為由扣留貨物。「暫扣令」亦意味着，這批貨物將被禁進入境美國。

海關與邊境保護局稱現在他們將更進一步，是職員將可扣押以及開始沒收程序。