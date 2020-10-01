美國勞工部公布強迫勞動商品清單　中國遭列「榜首」

美國勞工部（Department of Labor）9月30日公布2020年《童工或強迫勞動生產商品清單》（暫譯，List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor），其中有17項來自中國，美方更點名稱「中國比起任何其他國家有更多強迫勞動生產的商品」。

勞工部每兩年公布一次清單，上面會列舉相信是由童工或強迫勞動而生產的商品。最新的清單列出77個國家地區共155項商品，其中17項在中國大陸製造，包括手套、聖誕飾物等。

勞工部長斯卡利亞（Eugene Scalia）說「所有在這些報告中詳述的傷害行為都令人擔憂，但其中一個特別顯眼，中國比起任何其他國家有更多強迫勞動生產的商品，這個差距很大。」

圖為2019年6月2日新疆阿圖什市職業技能教育培訓服務中心的建築物，服務中心被指是拘留穆斯林少數民族的再教育營（Getty）

路透社報道，美國勞工部又在報告內指出，將維吾爾人轉送的做法，擴大供應鏈中存在強迫勞動的風險。報道稱，2020年初有智庫澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）公布的報告指，中國把數萬名維吾爾族人送到全國各地的工廠工作。

新疆的維吾爾族人權問題一直成為中國與西方之間的爭拗議題，西方批評中國違背人權，用「再教育營」拘禁維吾爾族人，至於中方則反駁是預防極端主義和恐怖主義，提供技能培訓。