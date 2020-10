美國勞工部公布強迫勞動商品清單　中國遭列「榜首」

美國勞工部(Department of Labor)9月30日公布2020年《童工或強迫勞動生產商品清單》(暫譯,List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor),其中有17項來自中國,美方更點名稱「中國比起任何其他國家有更多強迫勞動生產的商品」。