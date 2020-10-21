印尼傳拒絕美國軍機降落加油　避免捲入中美地緣政治衝突

在中美兩國關係緊張之際，英國傳媒10月20日引述印尼官員透露，印方拒絕美國偵察機降落加油的要求，理由或是不想被陷入一場反華運動之中。

路透社引述印尼4名高級官員消息說，2020年印尼曾拒絕美國P-8「波塞冬」（P-8 Poseidon）海上偵察機在印尼降落和加油。

報道指出，美國官員7月和8月亦曾多次向印尼國防部長以及外交部長提出「高級別」接觸，但是遭到印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）的拒絕。

印尼員稱，美方提議提出的時機恰逢美中兩國正在爭奪擴大在東南亞地區影響，這令印尼政府十分意外，因為印尼長期以來奉行的是中立外交政策，印尼從未允許外國軍隊在本國開展行動。

印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）拒絕置評，但他9月接受路透社訪問時曾指，印尼與中國的經濟和投資聯繫日益緊密，因此不想在中美兩個大國關係日益緊張，以及南海軍事化之際，在衝突中選邊站，「我們不想被這種競爭所困」。

前印尼駐美國大使迪諾（Dino Patti Djalal）也指，美國「非常積極的反華政策」使印尼和區內感到不安，「我們不想被陷入一場反華運動之中」。

美國智庫戰略與國際研究中心東南亞問題分析師波萊（Greg Poling）說，試圖為間諜飛機獲得降落權是一種笨拙的越權行為。「這顯示出美國政府對印尼的理解非常少，你能做的事會有一個明確的上限，就印尼而言就是向那裏派地面部隊」。